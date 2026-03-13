国指定特別史跡の吉野ヶ里遺跡（佐賀県神埼市、吉野ヶ里町）がある吉野ヶ里歴史公園に、九州最大級の１６０サイト（区画）のキャンプ場を備えた体験型複合施設「スノーピーク グラウンズ吉野ヶ里」が１８日、オープンする。

開業に先駆けて１２日、報道陣向けの内覧会が行われた。（立山芽衣）

施設は、県とアウトドア用品メーカー「スノーピーク」（新潟県）が連携し、民間資金を活用した公園整備事業「パークＰＦＩ」（公募設置管理制度）で整備を進めた。歴史公園西側に、複合施設の入り口が新たに設けられており、内覧会では、キャンプ場や複合施設内が公開された。

キャンプ場に設営されたテントの背景には、吉野ヶ里遺跡の復元された物見櫓（ものみやぐら）などの景色が広がっており、弥生時代に思いをはせながらキャンプを楽しむことができる。

また施設内には、スノーピークの直営店やコーヒーチェーン「スターバックス」などのテナントが入居。直営店には、キャンプ用品のほか、神埼市や吉野ヶ里町など県内ゆかりの食料品や工芸品も並ぶ。

さらに、吉野ヶ里遺跡にちなんだデザインの宿泊施設もお披露目された。物見櫓をモチーフにしたコテージ「風ノ庵（いおり）」（定員７人）は、プライベートサウナと水風呂を備える。竪穴住居をイメージしたキャビン「火ノ庵」（同４人）は、当時と同じように地面を掘り込んで火を囲む空間設計となっている。

キャンプ場の利用では、食材や着替えといった準備だけでキャンプができる「手ぶらＣＡＭＰ」プランも設けられている。

県政策部の小山由希子・政策総括監は「より多くの人に吉野ヶ里遺跡を見てもらい、ここを拠点に県内周辺のあちこちに出かけてもらえる、新たな流れを生みたい」と話した。

１８日午前９時に、テナントが入る施設がオープンする。キャンプ場や宿泊施設は４月１８日から運営する。

予約制。３月１８日から施設のウェブサイト（https://www.snowpeak.co.jp/grounds/yoshinogari/）で申し込む。