¡Ö£±Æü¤âÁá¤¤Ãå¹©¤ò¡×¡¡¹â»ÔÁíÍý¤¬ËÌÎ¦¿·´´ÀþÆØ²ì°ÊÀ¾¥ë¡¼¥È¤ÇÈ¯¸À¡¡½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç
³«²ñÃæ¤ÎÂè221ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì°ÊÀ¾¥ë¡¼¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï2026Ç¯£²·î27Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î°ðÅÄÊþÈþµÄ°÷¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
°ðÅÄµÄ°÷¤Ï¹ëÀã¤Îº£Åß¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤¬°ÂÄê¤·¤¿±¿¹Ô¤ÇËÌÎ¦¤ÎÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆØ²ì°ÊÀ¾¥ë¡¼¥È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¿·´´ÀþÆØ²ì°ÊÀ¾¤Ï¡¢2016Ç¯12·î¤ÎÍ¿ÅÞÀ°È÷¿·´´Àþ·úÀß¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊÍ¿ÅÞPT¡Ë¤Ç¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥ÈºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇÍ¿ÅÞPT¤¬ºÆÊÔ¡£¾®ÉÍµþÅÔ·èÄê»þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¾Ã¤¨¤¿ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤òÉü³è¤µ¤»¡¢ºÆ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ðÅÄµÄ°÷¤Ï¡£¡Ö¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏËèÇ¯ÅÙ¡¢¿·´´Àþ»ö¶ÈÄ´ººÈñ¤¬Í½»»·×¾å¤µ¤ì¡¢Ãå¹©¤ËÉ¬Í×¤Ê´Ä¶±Æ¶ÁÉ¾²Á¤â¸½ÃÏÄ´ºº¤Þ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÊÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¡Ë¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ÏÆ°¤«¤º¡¢ÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤òÉü³è¤µ¤»¤ëà¤Á¤ã¤ÖÂæÊÖ¤·á¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¸«²ò¤ò¤¿¤À¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢Í¿ÅÞPT¤ÇÆØ²ì°ÊÀ¾¤Î¥ë¡¼¥ÈºÆ¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÏPT¤ÎµÄÏÀ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é£±Æü¤âÁá¤¤Ãå¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ðÅÄµÄ°÷¤ÏÊ¡°æ¡¢¤µ¤«¤¤¤ÎÎ¾»Ô¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÊ¡°æ°ì¶è¤ÎÁª½Ð¤Ç¡¢Ê¡°æ¸©Æâ¤ò¤¤¤ï¤Ð¥¹¥ë¡¼¤¹¤ëÊÆ¸¶¥ë¡¼¥È¤ÎÉü³è¤ò·Ù²ü¡£2026Ç¯£²·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¾®ÉÍµþÅÔ¥ë¡¼¥È¤ÎºÆºÎÍÑ¤ÈÁá´üÇ§²Ä¡¦Ãå¹©¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢£¸²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ðÅÄµÄ°÷¤Ï2026Ç¯²Æ¤ÎµÄÏÀ½¸Ìó¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ñ¤Î¸òÄÌÀ¯ºö¿³µÄ²ñ¾®°Ñ°÷²ñ¤Ç¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤à¡¢À°È÷¿·´´Àþ¡ÊËÌÎ¦¿·´´Àþ¡Ë¤ÇJRÅìÆüËÜ¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤¬¹ñ¡Ê¼ÂºÝ¤ÏÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀß·ÙÈ÷»Ù±çµ¡¹½¡áJRTT¡Ë¤Ë»ÙÊ§¤¦ÂßÉÕÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤âÄÉµá¡£¡ÖJRÎ¾¼Ò¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤«¤é¹â¤¤¼ý±×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤ÏÂßÉÕÎÁ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¡¢Ì¤Ãå¹©¶è´Ö¤Î·úÀßÈñ¤Ë½¼Åö¤¹¤Ù¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÅúÊÛ¤ËÎ©¤Ã¤¿¶â»Ò¶³Ç·¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Ï¡¢¡ÖÀ°È÷¿·´´Àþ¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ°È÷¡Ê·úÀß¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Å¬Àµ¤ÊÂßÉÕÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£¸½ºß¡¢¸òÀ¯¿³¤ÇµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÊËÌÎ¦¿·´´Àþ¹âºê¡ÁÄ¹Ìî´Ö¤ÎÂßÉÕÎÁ¤¬¸½¹Ô¥¹¥¡¼¥à¤Ç¤Î´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ë2027Ç¯°Ê¹ß¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÂßÉÕÎÁ¤òÀßÄê¡¢ÆØ²ì°ÊÀ¾¤ÎÃå¼Â¤ÊÀ°È÷¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È»Ø¿Ë¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Í¿ÅÞPT¤Ï2026Ç¯£··î¤¬²ñ´üËö¤Îº£¹ñ²ñÃæ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡ÊTOP²èÁü¡§¶âÂô¡¢ÆØ²ì¤Ø¤Î±ä¿¤ÇËÌÎ¦¤Ë´Ñ¸÷¥Ö¡¼¥à¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢²÷Áö¤¬Â³¤¯ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¦PIXTA¡Ë
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸