Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が大幅反発している。同社は１２日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算とともに、通期の利益予想の上方修正を発表し、好感されたようだ。今期の営業利益予想を従来の見通しから８０００万円増額して３億４５００万円（前期比２１．８％増）、最終利益予想を５６００万円増額して２億１０００万円（同５０．４％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一転、過去最高益の更新を見込む。ＡＩ活用コンサルティングやＡＩ開発サービスにおいて、案件の大型化や長期化により粗利率が高まり、社員の稼働率が上昇。新規営業コストも低下し、カスタムＡＩソリューション事業の粗利率が想定以上に向上する。



加えて、同社はＳＢＩホールディングス<8473.T>と同社傘下のＳＢＩ証券から、大型のＡＩプロジェクトを受注したと発表した。受注金額は４億１５００万円。リッジアイはデジタルマーケティング事業が減収傾向にあることを踏まえ、通期の売上高予想は据え置いた。１月中間期の売上高は１１億５０００万円（前年同期比１８．２％減）、営業利益は１億６９００万円（同１５．５％減）、最終利益は１億５００万円（同５．４％増）だった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS