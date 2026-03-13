ＧＬＯＥ<9565.T>がストップ高の９１９円でカイ気配となっている。１２日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高７億８１００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益４９００万円（前年同期１００万円）、最終利益２８００万円（同３００万円の赤字）となり、通期予想の営業損益を上回って着地したことが好感されている。



主力のｅスポーツ・イベントサービス事業で案件あたりの収益性向上とリソース配分の最適化を徹底した結果、収益性が向上。また、エージェンシーサービス事業で、キャスティングが好調を維持したほか、ＳＮＳやコミュニティマーケティングを中心とした新規領域が拡大したことも貢献した。なお、２６年６月期通期業績予想は決算期変更に伴う８カ月決算で、売上高１９億４００万円、営業損益１億１２００万円の赤字、最終損益１億３１００万円の赤字の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS