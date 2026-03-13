13日10時現在の日経平均株価は前日比787.57円（-1.45％）安の5万3665.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は640、値下がりは876、変わらずは71。



日経平均マイナス寄与度は246.01円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が146円、東エレク <8035>が123.34円、ファストリ <9983>が69.79円、ファナック <6954>が30.58円と続いている。



プラス寄与度トップは三菱商 <8058>で、日経平均を8.82円押し上げている。次いで丸紅 <8002>が8.79円、三井物 <8031>が7.75円、コナミＧ <9766>が7.69円、セコム <9735>が7.49円と続く。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、卸売、石油・石炭、その他製品と続く。値下がり上位には輸送用機器、機械、電気機器が並んでいる。



※10時0分8秒時点



株探ニュース

