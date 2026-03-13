【きょうから】韓国スタバから日本初上陸、濃厚カスタードクリームがたまらない”まるでシュークリーム“ビバレッジ2種が登場
スターバックスから、シュークリームの味わいをイメージした新作ビバレッジ『シュークリーム フラペチーノ』と『シュークリーム ラテ』がきょう・13日より全国の店舗で発売する。カスタードのような濃厚な甘さのホイップと、シュー生地を思わせる香ばしいクランチが重なり、ひと口でシュークリームを頬張ったような味わいが広がる春の新作。韓国のスターバックスで春のシーズンに人気を集めてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品となる。
【画像】チョコレートたっぷり！『シュークリームフラペチーノ』おすすめカスタマイズ
『シュークリーム フラペチーノ』は、カスタードのようなコクのある味わいと、シュー生地を思わせる香ばしいクランチ食感が特徴のフラペチーノ。バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディに、バニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップを重ね、さらにシュー生地風クランチをトッピング。シュークリームを思わせる風味と食感を1杯で楽しめる仕上がりとなっている。
『シュークリーム ラテ』は、エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせたホットビバレッジ。カスタードのようなやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶け合い、さらにシュー生地風クランチの香ばしさが重なることで、甘さとコーヒーの風味がバランスよく広がる味わいとなっている。まだ冷たい風が残る春先に、温もりを感じられる1杯として提案する。
また、同商品は好みに合わせたカスタマイズも楽しめる。『シュークリーム フラペチーノ』にチョコレートチップとチョコレートソースを追加すると、エクレアのようなデザート感のある味わいに変化。『シュークリーム ラテ』ではブロンドエスプレッソへの変更やショット追加により、軽やかな口当たりながらコーヒーの風味をより強く感じられる一杯になる。さらに両商品ともミルクをアーモンドミルクへ変更すると、ナッツの香ばしさが加わり、シュークリームにナッツを合わせたような味わいが楽しめる。
さらに、モバイルオーダーの利用促進キャンペーンも実施。13日から4月20日までの期間、公式アプリまたはWebサイトのモバイルオーダーで注文すると、次回利用できる100円OFFのeTicketを配布する。対象は、モバイルオーダーを初めて利用する人、または2025年12月1日以降利用していない人となる。
■商品概要
・『シュークリーム フラペチーノ』（Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞税込687円 ＜店内利用＞税込700円
※シュークリームをイメージした商品
・『シュークリーム ラテ』（ホット、Tallサイズのみ）
＜持ち帰り＞609円 ＜店内利用＞620円
※シュークリームをイメージした商品
・販売期間：2026年3月13日（金）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり
・取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
