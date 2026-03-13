二宮和也、北海道で海鮮丼を食す ファン驚き「まさかあのニノが」「え〜すごい！」 きょう13日から嵐ラストツアー開幕
5人組グループ・嵐の二宮和也が12日、自身の公式Xを更新し、北海道で海鮮丼を食べたことを報告した。
【写真】豪華な海鮮丼を公開！なんと…二宮和也が海鮮丼を
二宮は「見てくれ。信じられるかぃ？これが今日のお昼に頂いたんだせ？北海道記念に頂きました」とつづり、豪華な海鮮丼の写真を公開。続けて「（あまり海鮮が得意じゃない人間です）」とコメントし、普段は海鮮が苦手であることも明かした。
この投稿にファンからは「まさかあのニノが海鮮丼を食べる日が来るなんて」「え〜すごい！海鮮丼も大丈夫になったんだ」「ニノちゃん生もの食べられたんだね」「二宮くんが食べられたなら相当おいしいやつ」など、驚きや喜びの声が寄せられている。
嵐は、きょう13日から15日までの3日間、北海道・札幌ドームでラストツアーの北海道公演を開催する。
