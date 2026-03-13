TBS熊崎風斗アナウンサー（36）が13日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。プライベート情報を明かし、出演者を驚かせた。

熊崎アナは、この日番組を欠席した赤荻歩アナに代わって出演。ホットプレート料理企画の進行を務めた。「今日は先輩の赤荻アナウンサーがご長男の卒業式ということで。おめでとうございます」と赤荻アナの欠席理由を説明し、「代わりに、私も3人の父でもありますTBSアナウンサー熊崎風斗が担当します」と自己紹介した。

するとちょんまげラーメンの田渕章裕は、熊崎アナが3児の父であることに「え？そうなん！？そうなん！？」と驚いた様子。スタジオの共演者からも「知らなかった」と声が上がった。

田渕が改めて「マジか。そうやったんや」と意外そうにすると、熊崎アナは「3児の父なんです。私も勉強したいと思っております」と料理企画の実況に意欲を見せた。

ネット上には熊崎アナのプライベート情報に驚きの声が集まり、「くまちゃん3児のパパなの！？びっくり!!」「熊崎アナ3人のパパはびっくりだ！」「クマスお子さん3人いるのか」「熊崎アナ、3人も子供いるように見えないよね！」「代打は3児のパパ・熊崎アナ」などとコメントが寄せられている。