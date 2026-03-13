TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ、29）が、イメチェンした？ 12日にソウル市内で開かれたイタリア高級ブランド、プラダのポップアップストア・オープン記念イベントに参加した。韓国メディアが報じた。

サナは、肩のラインが目立つ白いミニドレスで登場した。韓国メディアMKスポーツは13日、「大きく変わったビジュアル。昔の顔はどこへ？ 成熟した美しさがさく裂。春を呼ぶ華やかな美貌」のタイトルで、サナのイメチェンを報道した。

記事で「クラシックなハリウッド女優を思わせる、ゴージャスなウエーブヘアと、淡いピンクのメークが、彼女の優雅で愛らしい魅力をさらに引き立てた。無駄のない完璧な脚線美とプラダのバッグを合わせた姿は、まさに人間プラダそのもの。現場写真が公開された直後、オンラインコミュニティーでは、サナの微妙に変わった顔について、さまざまな意見が寄せられた」と報じた。

さらに同メディアは、ネットユーザーの反応を紹介した。「メークスタイルが変わったせいか、サナとは思わなかった」「以前のさわやかな印象より、成熟した濃い雰囲気だ」「顔に少し肉がついたのか、むくんでいるのか」「照明と角度の違いだけで、依然として女神だ」「成熟した美しさが加わり、上品になった」「サナはサナだ。美貌は変わらない」など、イメージが変わったことへの称賛の声が多かった。