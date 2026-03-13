準々決勝先発…その後ドジャースに戻るという報道が“訂正”

野球日本代表「侍ジャパン」に加わっている山本由伸投手（ドジャース）の今後についての情報が錯綜し、日本のファンが悲鳴を上げている。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）からいつドジャースのキャンプに戻るかという報道が二転三転。Xには「ややこしい」「びっくりした良かった」との声が並んだ。

山本は日本時間15日に行われるベネズエラとの準決勝に先発する。その後のスケジュールとして、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は12日（日本時間13日）、自身のXに「デーブ・ロバーツは、ヨシノブ・ヤマモトが準々決勝登板後にドジャースに再合流する予定だと明かした」とつづった

ただ、この投稿から1時間20分後、「ドジャースからのアップデート：ヨシノブ・ヤマモトは大会の残りも侍ジャパンに同行する」と“訂正”している。これに翻弄されたのが日本のファン。Xには様々なコメントが並んだ。

「ややこしい！」

「どっちやねん」

「途中で抜けるのは寂しすぎる」

「よかったああああああああ」

「ビックリした良かった」

「やっぱり帯同か。山本いるだけで空気変わるよな」

「チームと帯同？投げられるってこと？」

昨季はワールドシリーズMVPにも輝いた山本の存在感は、最後まで侍ジャパンに必要だとの声が目立った。



（THE ANSWER編集部）