今の時代、大きな財布を持つ理由ってあまり見つからない。

キャッシュレス化が進み、必要なのはカード数枚と少しの現金だけ。にもかかわらず、バッグの中で場所を取りポケットを膨らませる財布を使い続けている…。

そんな方にオススメしたいのが極小財布「mini S」。“持ち物を減らしたい”という今の気分に、かなりフィットする一品でした。

ポケットに収まる、という自由さ

キャッシュレス時代、財布に求められるものは大きく変わりました。たくさん入ることより、必要なものだけをスマートに持てること。「mini S」は、まさにそのニーズを満たしてくれます。

カードサイズに近い 約88×59mm のコンパクト設計。

そして、手のひらに収まるサイズ感。ミニバッグにもポケットにもすっきり収まります。

薄さも指先でつまめるくらいのスリム感！

AirPodsと比べると、いかにコンパクトかがわかります。

「財布を変えただけで持ち物のストレス度合いって、変わるものなのかな……」と、思いきや！ 外出のバッグの中身が、かなりスマートになりました。

さらに小さく、もっと軽快に。すべてが一目瞭然。操作も思考もスムーズな財布 mini S

必要なものだけを、スマートに収納

コンパクト財布で気になるのが「結局使いにくいのでは？」という点ですが、「mini S」を使いはじめると、そんな不安は一気になくなります。

カードと小銭は、仕切りで分けられるようになっています。

カードを入れてみると、7枚収納できました。クレジットカード、銀行のカード、マイナンバーカード、免許証、保険証、よく行くスーパーのポイントカード……。この収納力なら、たいてい必要なカードは持ち歩けそう。

もう一つのポケットには、小銭を。キャッシュレス社会とはいえ、結構小銭を使う機会も多いものです。ポケットが浅めなのでどのコインが何枚入っているか一目瞭然なのも便利。

お札ポケットはなく、財布の側面にスッと差し込む仕様。お札を折る必要がなく、引き抜くだけで一瞬で取り出せます。これはスマート！

厚みが出にくい構造だから、ポケットに入れてもシルエットが崩れない。小さなバッグの日でも「mini S」なら中身がすっきり整います。

使うほどになじむ、上質なイタリアンレザー

サイズはミニマル。でも、質感は妥協なし。

革素材はイタリア製の「ブッテーロレザー」を採用。しっとりとした手触りと透明感のある発色が魅力で、使うほどに艶が増し、長く使い続けたい表情へと育っていきます。

さらに、日本の職人による丁寧な仕立て。革を切った断面（コバ）まで美しく整えられているなど、「mini S」はディテールにもこだわっているからこその上質感あるビジュアルです。

財布を「mini S」に変えるだけで、外出も会計も驚くほど軽やかに。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

