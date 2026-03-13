今回紹介するのは、Threadsに投稿されたインフルエンザに罹ってしまった飼い主さんと、その近くに寄り添ってあげていた猫ちゃん。どうやら、寝込んでいて暇だった飼い主さんは、猫ちゃんととある遊びを始めたそうです。投稿はThreadsにて、10万回以上表示。いいね数は1万件を超えていました。

【動画：インフルでダウン中→猫と『ペットボトルのキャップ』で遊んでみた結果…微笑ましすぎる光景】

インフルで暇なので一日中これやってました

今回、Threadsに投稿したのは「そらまめず」さん。登場したのは、猫のまめちゃんです。

この日、飼い主さんはインフルエンザを患ってしまい寝込んでいたとのこと。動けないので暇だった飼い主さんは、様子を見に近くまで来てくれたまめちゃんと、ある遊びを始めたそうです。その遊びとは…ペットボトルの蓋をちょいちょいしあうというもの。

飼い主さんがまめちゃんの方にペットボトルの蓋をちょいちょいと動かすと、まめちゃんも同じようにちょいちょい。まるで、お互いペットボトルの蓋をどうぞどうぞと譲り合っているみたい。ちょっとしたささやかな遊び方ですが、とっても平和で落ち着きますね。

猫との謎遊びがSNSで注目を集める

まめちゃんとペットボトルの蓋をちょいちょいしあうという不思議な遊びをしていた今回の投稿はThreadsでバズった模様。投稿を見たThreadsユーザーたちからは、「どうぞどうぞゲームですね」「猫ちゃんに遊んでもらえて楽しそう」「一日中見てられます」などの声が多く寄せられていました。平和な投稿に心癒された猫好きさんは多そうです。

Threadsアカウント「そらまめず」では、猫のまめちゃん、そらちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫ちゃんたちの日常は、いつまでも見ていられます。

写真・動画提供：Threadsアカウント「そらまめず」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。