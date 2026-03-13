先住猫の鳴き声に合わせる子猫。親分と子分のような可愛すぎるやり取りに、癒やされる人が続出しています。話題の動画の再生回数は10万回を超え「2匹揃って可愛すぎます」「すぐご飯の用意を～」「可愛すぎて堪らんw」といったコメントが集まっています。

【動画：『先輩猫が鳴いた次の瞬間』、となりにいた子猫が…まるで親分と子分のような『可愛すぎるやり取り』】

「お腹すいた！」と息ぴったりな鳴き声

Instagramアカウント「みら ｜預かり&ミルクボランティア」に投稿されたのは、親分と子分になった猫ちゃんたちの姿。並んで座っているのは「みこ」ちゃんと「ルッカ」ちゃんです。食いしん坊だというみこちゃんが投稿者さんに向かって「お腹すいた…」と小さく鳴いたところ、預かり中の子猫のルッカちゃんも鳴き始めたのだそう。

みこちゃんが鳴くたびに、続けてルッカちゃんも鳴く…その様子は、まるで親分と子分のよう。「お腹すいた」と主張する親分のみこちゃんに、子分のルッカちゃんが「そうだそうだー！」「ごはんだごはんー！」と乗っかっているように見えたといいます。ちなみにルッカちゃん、実は食べたばかりでお腹は空いていなかったそうです。息ぴったりなふたりですね。

言葉の意味は分からずとも…？

別の投稿では、投稿者さんが「お腹すいた？」と問いかける場面も。大きな声で返事をするみこちゃんに対し、まだ生後3ヵ月ほどのルッカちゃんは言葉の意味をまだ理解しておらず、先にごはんを食べに行ってしまったみこちゃんを見て、ただただビックリしていたそうです。

顔も行動もそっくり

お顔も行動も似ているふたり、実は親子ではないとのこと。とても仲良しですが、なんと出会ってまだ1週間も経っていないときの様子だといいます。お互いに「シャー」と威嚇することもなく、ルッカちゃんがみこちゃんを毛づくろいする姿も見られたそう。その後、ルッカちゃんは無事に里親さんが決まり、巣立ったといいます。子猫時代の愛らしい瞬間でした。

投稿には「めっちゃ可愛い！ルッカちゃんの鳴き声」「これじゃあげないわけにいかないですね」「そうだそうだー！！親分と舎弟感」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「みら ｜預かり&ミルクボランティア」では、投稿者さんが行っている預かりボランティアの様子などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「みら ｜預かり&ミルクボランティア」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。