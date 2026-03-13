新専属モデル6名が決定！View「View Stage Collection Vol.33」

記事ポイント 「View Stage Collection Vol.33」で第10期専属モデル6名と準専属モデル4名が決まりました。2025年度は全国9都市で公開ランウェイ審査を実施し、延べ約350名が挑戦しました。第11期専属モデルオーディションは2026年3月15日の沖縄ステージから始まります。 「View Stage Collection Vol.33」で第10期専属モデル6名と準専属モデル4名が決まりました。2025年度は全国9都市で公開ランウェイ審査を実施し、延べ約350名が挑戦しました。第11期専属モデルオーディションは2026年3月15日の沖縄ステージから始まります。

全国で行われた公開ランウェイ審査を経て、「View Stage Collection Vol.33」で新たな専属モデルが決まりました。

延べ約350名が挑戦し、最終審査を通過した6名が第10期専属モデルに選ばれています。

次回オーディションは2026年3月15日の沖縄ステージから始まります。

イベント名：View Stage Collection Vol.33実施内容：第10期専属モデル最終審査応募規模：延べ約350名選出結果：新専属モデル6名、準専属モデル4名次回予選開始：2026年3月15日 沖縄ステージ

「View Stage Collection」は、アーティスティックマガジン「View」から派生したファッションイベントです。

テーマは「憧れ」から「憧れられる存在へ」で、舞台体験を通して表現力や自信を育てる場として続いてきました。

今回のVol.33でも、最終審査の舞台で新たな専属モデルが決まりました。

第10期専属モデル決定

新専属モデル：華山りの / おりん / せいら / 愛彩 / 郡司陸永 / いちーな準専属モデル：ゆうら / あのん / せな / にな

最終審査では、第10期専属モデル6名と準専属モデル4名が選ばれました。

選出後は誌面撮影や表紙モデル、イベント出演、ブランドスタジオ撮影などの実践機会が用意されます。

全国9都市で公開ランウェイ審査

開催都市：札幌、千葉、佐賀、長野、川崎、東京、大阪、愛知、新潟 などファイナリスト：約50名

2025年度の専属モデルオーディションは、全国9都市で公開ランウェイ審査を行いました。

地方在住の参加者にも挑戦の場を広げ、最終的に約50名のファイナリストが最終審査へ進んでいます。

全国各地から集まった挑戦者の中から、新たな専属モデルが決まりました。

公開ランウェイ審査を通して成長の過程まで見える点も、このイベントの大きな特徴です。

次回は沖縄ステージから新シーズンが始まります。

よくある質問

Q. 第10期専属モデルは何名選ばれましたか？

第10期専属モデルは6名選ばれました。

Q. 2025年度のオーディションには何名が挑戦しましたか？

延べ約350名が挑戦しました。

Q. 第11期専属モデルオーディションはいつ始まりますか？

2026年3月15日の沖縄ステージから始まります。

