&TEAM・HARUA、“引力”さえ感じる美ビジュアル披露 多面的な魅力も「毎回違った魅力をお見せできるアーティストでいたい」

&TEAM・HARUA、“引力”さえ感じる美ビジュアル披露 多面的な魅力も「毎回違った魅力をお見せできるアーティストでいたい」