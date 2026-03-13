関取花、結婚を新曲で発表 曲名は「ご報告」「どのようなご報告の仕方が一番私らしいかなと考えた結果、歌というかたちになりました」

関取花、結婚を新曲で発表 曲名は「ご報告」「どのようなご報告の仕方が一番私らしいかなと考えた結果、歌というかたちになりました」