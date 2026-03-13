関取花、結婚を新曲で発表 曲名は「ご報告」「どのようなご報告の仕方が一番私らしいかなと考えた結果、歌というかたちになりました」
シンガー・ソングライターの関取花（35）が13日、新曲「ご報告」のリリースを通して結婚を発表した。
【画像】直筆で！コメントを発表した関取花
関取は「私事で大変恐縮ですが、この度結婚いたしました！」とコメント。「どのようなご報告の仕方が一番私らしいかなと考えた結果、歌というかたちになりました」と発表に至った経緯を説明した。
楽曲はアコースティックギター弾き語りの一発録り。婚姻届の保証人として両親にサインをもらった日のことをシンプルな言葉と情景描写のみで紡いだ一曲となっている。
直筆のコメントでは「今後も変わらず、人生で起こるさまざまな出来事と自分なりに向き合いながら、歌を歌い続けます。これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と決意を示した。
関取は1990年生まれ、神奈川県出身。幼少期はドイツで過ごす。2025年に所属していたレーベルと事務所を離れ、独立して活動することを発表。4月には地元・神奈川でワンマンライブを開催する。
【画像】直筆で！コメントを発表した関取花
関取は「私事で大変恐縮ですが、この度結婚いたしました！」とコメント。「どのようなご報告の仕方が一番私らしいかなと考えた結果、歌というかたちになりました」と発表に至った経緯を説明した。
楽曲はアコースティックギター弾き語りの一発録り。婚姻届の保証人として両親にサインをもらった日のことをシンプルな言葉と情景描写のみで紡いだ一曲となっている。
直筆のコメントでは「今後も変わらず、人生で起こるさまざまな出来事と自分なりに向き合いながら、歌を歌い続けます。これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と決意を示した。
関取は1990年生まれ、神奈川県出身。幼少期はドイツで過ごす。2025年に所属していたレーベルと事務所を離れ、独立して活動することを発表。4月には地元・神奈川でワンマンライブを開催する。