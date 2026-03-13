サグラダ・ファミリアを巡る3つのナゾとは ガウディの死後もなぜ… 磯村勇斗が迫る「ガウディの真意に迫ります」 14、21日放送『新美の巨人たち』
テレビ東京は14、21日、放送中の『新美の巨人たち』（毎週土曜 午後10：00）で2週にわたってスペインの2つの奇想建築に触れる旅を放送する。
【番組カット】オッシャレ！カメラを向ける磯村勇斗
前編となる14日は、1時間スペシャルを放送。世界中の人々を魅了し続ける2つの建築を巡るのは、番組のナレーターを務める磯村勇斗。今回はアートトラベラーとして、日本から1万キロ離れたスペインを訪ねる。
前編（14日）に訪れるのは、地中海に面したバルセロナの中心にそびえる世界遺産（一部）、アントニ・ガウディ設計「サグラダ・ファミリア」。今年はガウディ没後100年。「教科書でも見てきたサグラダ・ファミリアは頭の中に定着してしまっている」と意気込む磯村は、イエスの誕生とそれを祝福する生き物たちの彫刻に彩られた「生誕のファサード」を前に、言葉を飲み込んでしまうほどの感動を覚える。
今回は「サグラダ・ファミリア」を巡る3つのナゾに挑むことに。過剰な装飾の意味、複雑な構造の理由、そしてガウディの死後も着々と作り続けられているのはなぜなのか。それを解くカギは建物に残された暗号「ガウディ・コード」にあった。「狂気の建築家」と言われることもあったガウディの真の姿に迫る。
後編（21日）はスペインを大縦断。大西洋に面した港町・ビルバオのシンボルとして、ひときわ異彩を放つ建築、「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」。去年末に逝去した巨匠、フランク・ゲーリーの代表作だ。
約3万枚のチタンパネルが複雑に交錯して生まれるなんとも形容しがたいフォルム。当初は激しい批判も浴びたが、完成から4半世紀経った今では街の経済・文化を復活させた立役者として“ビルバオ効果”なる言葉も生まれた。
無軌道にも思える形状は、実は街の文化や歴史、景観を徹底して考え、計算して形に落とし込んだモノだった。人々の記憶を呼び覚まし、共感を生む建築家の仕掛けに磯村は驚きを隠せない。
今回の旅ではアート好きの磯村が、お気に入りのカメラで建築の気になったディテールを撮影する一幕も。スペイン奇想建築を自らのアングルで切り取りながら、その神髄に触れて何を思うのか。ナレーションは上野樹里が務める。
■磯村勇斗 コメント
スペインの奇想建築を訪ねる旅。普段はナレーションを担当していますが、今回は自分が旅人となり巡ってきました。一週目はバルセロナにあるガウディの「サグラダ・ファミリア」。一見して奇妙なこの建築がいったいどのようにできあがっていくのか？未完ではありますが、隠されたいくつものナゾを解き明かしながら、ガウディの真意に迫ります。二週目は、ビルバオのグッゲンハイム美術館、もうとんでもない奇想建築でした。加えて素敵な街で、そのビルバオの街と美術館がどう関わってきたのか、その物語にも注目して頂けるとうれしいです。奇想って言うと、見た目で驚かせるだけのように聞こえますが、きちんと使う人のことや機能性を建築家は考え抜いているんだと改めて解りました。ぜひ2週続けてご覧下さい！
【番組カット】オッシャレ！カメラを向ける磯村勇斗
前編となる14日は、1時間スペシャルを放送。世界中の人々を魅了し続ける2つの建築を巡るのは、番組のナレーターを務める磯村勇斗。今回はアートトラベラーとして、日本から1万キロ離れたスペインを訪ねる。
前編（14日）に訪れるのは、地中海に面したバルセロナの中心にそびえる世界遺産（一部）、アントニ・ガウディ設計「サグラダ・ファミリア」。今年はガウディ没後100年。「教科書でも見てきたサグラダ・ファミリアは頭の中に定着してしまっている」と意気込む磯村は、イエスの誕生とそれを祝福する生き物たちの彫刻に彩られた「生誕のファサード」を前に、言葉を飲み込んでしまうほどの感動を覚える。
後編（21日）はスペインを大縦断。大西洋に面した港町・ビルバオのシンボルとして、ひときわ異彩を放つ建築、「ビルバオ・グッゲンハイム美術館」。去年末に逝去した巨匠、フランク・ゲーリーの代表作だ。
約3万枚のチタンパネルが複雑に交錯して生まれるなんとも形容しがたいフォルム。当初は激しい批判も浴びたが、完成から4半世紀経った今では街の経済・文化を復活させた立役者として“ビルバオ効果”なる言葉も生まれた。
無軌道にも思える形状は、実は街の文化や歴史、景観を徹底して考え、計算して形に落とし込んだモノだった。人々の記憶を呼び覚まし、共感を生む建築家の仕掛けに磯村は驚きを隠せない。
今回の旅ではアート好きの磯村が、お気に入りのカメラで建築の気になったディテールを撮影する一幕も。スペイン奇想建築を自らのアングルで切り取りながら、その神髄に触れて何を思うのか。ナレーションは上野樹里が務める。
■磯村勇斗 コメント
スペインの奇想建築を訪ねる旅。普段はナレーションを担当していますが、今回は自分が旅人となり巡ってきました。一週目はバルセロナにあるガウディの「サグラダ・ファミリア」。一見して奇妙なこの建築がいったいどのようにできあがっていくのか？未完ではありますが、隠されたいくつものナゾを解き明かしながら、ガウディの真意に迫ります。二週目は、ビルバオのグッゲンハイム美術館、もうとんでもない奇想建築でした。加えて素敵な街で、そのビルバオの街と美術館がどう関わってきたのか、その物語にも注目して頂けるとうれしいです。奇想って言うと、見た目で驚かせるだけのように聞こえますが、きちんと使う人のことや機能性を建築家は考え抜いているんだと改めて解りました。ぜひ2週続けてご覧下さい！