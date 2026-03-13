サグラダ・ファミリアを巡る3つのナゾとは ガウディの死後もなぜ… 磯村勇斗が迫る「ガウディの真意に迫ります」 14、21日放送『新美の巨人たち』

サグラダ・ファミリアを巡る3つのナゾとは ガウディの死後もなぜ… 磯村勇斗が迫る「ガウディの真意に迫ります」 14、21日放送『新美の巨人たち』