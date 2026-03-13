お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。元TBSアナウンサーの女優田中みな実（39）について言及した。

先週の同番組では、健康グッズのシャクティマットが話題に。実際にマットに寝転ぶなどした。シャクティマットとは、インドの伝統的な「針のベッド」を基にした数百の突起を持つセルフケア用の指圧マット。健康グッズとして人気がある。とがった突起が皮膚と筋肉を強力に刺激し、緊張を解き放つことで、使用後に深いリラックス状態へと導く。一方で多少の痛みも伴う。

そして小木が今放送で元TBSアナウンサーの女優田中みな実の冠ラジオ「田中みな実あったかタイム」（TBSラジオ）の収録に臨んだことを明かした。矢作が「シャクティマット、一番早い（一番早く使用した）の、田中みな実だろ？」と言うと、小木は「田中みな実はもうしてないって言ってた。痛くてダメだって」と明かしラジオブース内は大爆笑。

小木は続けて「言い訳的には、肌が薄いと。仕方ないなと思ったけどね。田中みな実、弱そう」と語った。さらに「やらないんだ〜っていう話をして。睡眠の質も上がるのにっていう話から、実は私がプロデュースしてるマフラー。うまいんだよね、話の流れがうまいのよ。そっちの話をさんざん聞かされ、俺買うよ、みたいな。あの子はすごいよ」と語った。

矢作は「マルチ商法やってたら、すごい金額稼いでるんだろうな、田中みな実って。天才的だからな」と反応した。