元NHKアナウンサーで現在はフリーアナの中川安奈（32）が12日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。

中川は「友人との社会人10年目おつかれさま会」とつづり、胸元が大きく開き、体にフィットしたグレーのトップス姿を公開。「こういうときのシャンパンは格別ですね」として、グラスを片手に、笑顔でピースするショットやメガネをかけた姿などを披露し「あっという間になくなっちゃいました…笑」と続けた。

フォロワーからは「魅力的です! ボディーラインが危険領域!」「エレガント安奈だ」「色気が」「綺麗で可愛」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。