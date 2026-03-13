3月13日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

今日は晴天から急変の恐れ

今日は朝から青空が綺麗ですが、天気の急変には注意してください。昨日から大気が不安定な状態が続いていて、局地的に雨が降る所がありそうです。急に狭い範囲でザッと降って、雷を伴う恐れもあります。山間部では雪が降る所もあるでしょう。現在は福岡や佐賀など九州北部で雨雲が多くなっていますが、これが県内にかかってくるため、今日は特に県北部（荒尾、玉名、山鹿、菊池、阿蘇地方など）で雨が降りやすくなりそうです。

北風が運ぶ真冬の寒さ

今朝の最低気温は熊本市で4.4℃と平年より少し低く、阿蘇市乙姫で－0.1℃、人吉市で0.5℃（2月上旬並み）まで下がりました。日中もあまり上がらず、熊本市の予想最高気温は14℃と昨日より4℃も低くなる見込みです。阿蘇市乙姫は8℃と1桁の予想で、2月上旬並みの寒さとなります。今日は北風が強く吹くため、体感温度はさらに低くなります。冬物のコートが必要な一日になりそうです。

明子のささやき 冬物はまだ仕舞わないで

寒さが続いているので、私はなかなか冬物を思い切って片付けられません。3月下旬にはやっと暖かくなりそうです。来週の水曜・木曜あたりに雨が降るタイミングで暖かい空気が入ってくる見込みです。ただ、来週初め頃までは朝晩の冷え込みが続くので、一番厚手のダウンは仕舞ってもいいですが、2～3番目に厚い上着や、お布団・暖房器具はもう少し待って様子を見たほうが良さそうです。

