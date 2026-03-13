TBS赤荻歩アナ『ラヴィット！』欠席 代役・熊崎風斗アナが理由を説明→“意外な事実”発覚にスタジオ騒然「マジか？」
TBSの赤荻歩アナウンサーが、13日放送の同局系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）を欠席。代役を熊崎風斗アナが務めた。
【写真】代役を務めた熊崎風斗アナ（右）
この日はホットプレートを使った料理対決の進行役として、熊崎アナが登場。熊崎アナは「今日、先輩の赤荻アナウンサーがですね、ご長男の卒業式ということで、おめでとうございます」と、赤荻アナの欠席理由を説明し、共演者からは「おめでとう！」という声が飛んだ。
熊崎アナは続けて「代わりに、3人の父でもありますTBSアナウンサー・熊崎風斗が担当します。どうぞよろしくお願いします」と自己紹介。すると“3人の父”に驚いた共演者たちは「そうなん？」「マジか？」「意外！」と驚きの声。
負けじとゲストの杉浦太陽が「5人のパパの杉浦太陽です」と自己紹介すると、司会の川島明から「ええねん、対抗せんでも」とツッコまれていた。
