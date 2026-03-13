TBS赤荻歩アナ『ラヴィット！』欠席 代役・熊崎風斗アナが理由を説明→“意外な事実”発覚にスタジオ騒然「マジか？」

TBS赤荻歩アナ『ラヴィット！』欠席 代役・熊崎風斗アナが理由を説明→“意外な事実”発覚にスタジオ騒然「マジか？」