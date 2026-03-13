【世界の星】デクラン・ファーマー ２８ 米国・アイスホッケー男子

男女混合のパラアイスホッケー。

ミラノ・コルティナパラリンピックで５連覇を目指す米国が誇る「点取り屋」は、１次リーグ３試合で全体トップの１１得点をマークした。

ＦＷとして、スレッジと呼ばれる専用ソリで高速で駆け上がり、高いスキルでパックを自在に操る。ゴール前では相手ＤＦやＧＫの動きを冷静に見極めて、ゴールネットを何度も揺らした。１次リーグで米国は、イタリアに１４―１、ドイツに１３―０、世界ランク４位の中国にも７―１と圧勝した。

生まれつき両脚がなく、幼い頃に始めたパラアイスホッケーですぐに頭角を現した。１４歳で早くも米国代表にデビューすると、１６歳で初出場した２０１４年ソチ大会でいきなり優勝。１８年平昌（ピョンチャン）、２２年北京でもチームに金メダルをもたらした。１０年以上に渡って代表でキャリアを重ね、通算ゴールは２００点を超える。

パラアイスホッケーのレジェンドとして、羨望のまなざしを集める。技術を学ぶために米国を訪れた日本代表の若きエース、ＦＷ伊藤樹（２０）とも、同じクラブチームでプレーした。

１３日の準決勝で米国は、世界ランク３位のチェコと対戦する。決勝は大会最終日の１５日。米国代表は２月のミラノ・コルティナ五輪で男女とも金メダルに輝いており、パラ代表には、五輪とパラリンピックの米アイスホッケー「完全制覇」の期待がかかる。

「僕にとってもチームにとっても、これまで以上に大きなプレッシャーがかかっている」と認めつつも、「氷上でのプレーが全て」と言い切る。リンクでは目の前の相手との戦いに集中する。（畔川吉永）

◆Ｄｅｃｌａｎ Ｆａｒｍｅｒ＝米フロリダ州タンパ出身。生まれつきの両脚欠損。３度のパラリンピック優勝のほか、世界選手権に８度出場し優勝５度、準優勝３度。プリンストン大卒。自転車やスキーが趣味。