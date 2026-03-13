元テレビ朝日の玉川徹氏が１３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ＷＢＣ日本代表が過去３回も優勝している強さを「ど素人なりに考えた」持論を展開。川崎宗則氏も「一理どころか百理ぐらいある」と同意した。

この日はＷＢＣについて特集。日本の対戦相手はベネズエラに決まった。メジャーリーガーが多数いるチームで、日本にとってもかなりの強敵になる。

玉川氏は、準々決勝に進んだチームは「どこも強い」としつつ、その中でも日本が「過去ＷＢＣ５回、３回優勝している。どこも強い中で、なんでそんなに強いんだ？って。僕はど素人なりに考えると、やっぱりトーナメントに強いからじゃないですかね」と持論を展開した。

「高校野球といい、全てトーナメントでやるという、全国大会も。それを勝ち上がって１回も負けないチームだけが優勝できるわけですよね？そういう中で（メンバーの）ほぼ皆さん、それを経験しているわけでしょ？優勝経験がある方もいっぱいいらっしゃる。他の国とはそこが違うんじゃないですかね」とコメント。

羽鳥慎一アナは、川崎氏に「どうですか？違うなら違うでいいです」と言うも、川崎氏は「いや、違くないです。一理どころか百理あるぐらい」と同意。「世界のスポーツでトーナメント式ってあんまりないんです。アメリカでもリーグ戦。高校も大学もリーグでやるのがスポーツ。一発勝負は日本独特の文化」と述べた。

羽鳥アナは「なんでＷＢＣは（トーナメント）？時間的なもの？」と聞くと、川崎氏は「この時期にやるしかないんで。海外の選手は慣れていない、トーナメントに対して」と説明。玉川氏は「序盤負けてても、トーナメント勝ち残って生きてきた選手は、最後逆転してくれるんじゃないかって思える」と話していた。