【アカデミー賞】演技に引き込まれた歴代「最優秀主演男優賞」ランキング！ 2位「役所広司」、1位は？
作品の中心に立ち、物語を力強くけん引する主演俳優。最優秀主演男優賞を受賞した俳優たちは、圧倒的な存在感と表現力で観る者を物語の世界へ引き込みます。
All About ニュース編集部は3月3日、全国10〜60代の男女300人を対象に「歴代日本アカデミー賞受賞者」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「演技に引き込まれた最優秀主演男優賞の歴代受賞者」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、役所広司さんです。過去に『Shall We ダンス？』（1996年）、『うなぎ』（1997年）、『孤狼の血』（2018年）、『PERFECT DAYS』（2023年）の4度、最優秀主演男優賞を受賞。高倉健さんに並ぶ、歴代最多タイ記録となります。
第47回受賞の『PERFECT DAYS』では、トイレの清掃員を演じて話題に。同作品は『第76回カンヌ国際映画祭コンペティション部門』で、日本人俳優として2人目となる男優賞を受賞しています。
回答者からは「涙をこぼすシーンで一緒に涙が出ると、良い俳優さんだなと思う」（30代女性／東京都）、「どの作品みても引き込まれる演技」（30代男性／福島県）、「ベテランの感じがよく出ていた」（50代男性／徳島県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、横浜流星さんです。『正体』（2024年）で自身初となる最優秀主演男優賞を受賞しています。
本作では、死刑判決を受けて刑務所から脱走し、名前や容姿を変えながら逃亡を続ける青年を熱演。日雇い労働者やフリーライター、介護職員など、5つの顔の演じ分けにも注目が集まりました。
回答コメントでは「冤罪を晴らせた場面の涙がとても印象的だった」（30代女性／千葉県）、「圧倒的な表情管理と表現力が凄まじかったからです」（40代男性／神奈川県）、「幅広い役を演じており役にはまっていて違和感がないから」（10代女性／青森県）などの声が集まりました。
