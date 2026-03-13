好き＆行ってみたい「静岡県の道の駅」ランキング！ 2位「伊東マリンタウン」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の魅力がぎゅっと詰まった目的地として、いま改めて注目したいスポットが勢ぞろいしています。
All About ニュース編集部では、2026年2月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「静岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊東マリンタウン（伊東市）／38票カラフルな建物が目を引く、伊豆半島最大級の道の駅です。海に面した絶好のロケーションで、天然温泉や足湯、遊覧船まで楽しめる複合施設となっています。伊豆の海産物を使ったグルメやお土産が豊富で、まるで港町の市場にいるような活気を感じながら、一日中レジャーを満喫できる人気スポットです。
回答者からは「海を見ながら足湯に入ったり買い物をしたりして、一日中楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「海沿いのロケーションが魅力的で、ドライブの目的地としてわかりやすい存在。温泉や足湯、海産物中心の飲食店、土産店がまとまっており、観光拠点としての完成度が高いと感じる。伊豆方面へ出かける際の立ち寄り先として利便性が高く、家族連れでも楽しめそうな点に惹かれる」（30代女性／秋田県）、「海を眺めながら入れる温泉や足湯が楽しめます」（60代男性／新潟県）といった声が集まりました。
1位：富士（富士市）／46票国道1号沿いにあり、雄大な富士山を真正面に望むことができる絶景の道の駅です。静岡県第1号の道の駅としての歴史を持ち、リニューアルを経てさらに魅力が増しました。しらすや桜えびといった駿河湾の恵みを味わえる食堂や、富士山の絶景フォトスポットが多くの来訪者を魅了しています。
回答者からは「静岡観光の定番スポットであり、旅の起点として施設も充実しているため」（40代男性／東京都）、「富士山を見ながら美味しいグルメを楽しみたい」（30代女性／福岡県）、「国道1号沿いにある道の駅で、晴れた日には雄大な富士山をじっくり眺めながら休憩できます。観光ドライブの合間に絶好のフォトスポットにもなります」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです. 最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)