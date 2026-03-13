前西武監督の松井稼頭央氏（50）が13日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、日本代表「侍ジャパン」対ベネズエラ戦について解説した。

松井氏は「アクーニャ選手がトップバッターでいきなり来るので、いきなり大谷選手を迎えるじゃないですけど、それだけピッチャーも神経を使うと思います。アクーニャ選手をいかに塁に出さないか。あとアラエス選手が3番にいるということで打点も凄い挙げている。ここにどうつなげないようにするかというのが大きなカギになってくると思う」

アクーニャは、23年に史上初の「40―70（41本塁打＆73盗塁）」を達成し、ナ・リーグMVPに輝いた。今大会のニカラグア戦では本塁打を含む3打数3安打、1盗塁2打点2得点と大暴れし、初回には四球から二盗に成功し、送球エラーを誘い三塁へ。犠飛で生還という形で試合の流れをつくった。

アラエスは、通算打率・317を誇り、3年連続首位打者に輝いている。イスラエル戦では2本塁打を含む5打数4安打、5打点。WBC史上初の複数回の1試合2本塁打を記録した。