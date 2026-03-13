米デジタルメディア企業バズフィードは12日の決算報告で、事業継続能力に「重大な疑義」があると発表した/Gabby Jones/Bloomberg/Getty Images

ニューヨーク（CNN）米デジタルメディア企業バズフィードは12日の決算報告で、事業継続能力に「重大な疑義」があると発表した。流動性の問題を緩和すべく「戦略的協議」を行っているという。

同社の負債は、3年前の時点で1億6500万ドル（約263億円）だった。この負債は65%以上削減されたものの、最高財務責任者（CFO）マット・オマー氏によれば、同社は依然として過去の債務に苦しんでいる。2010年代半ばに旋風を巻き起こしたバズフィードは、社名を冠したメディアに加え、ニュースサイト「ハフポスト」とレシピ動画サイト「Tasty（テイスティー）」も所有している。

オマー氏は決算発表で「数年前に開始した事業を完了し、持続可能な形で収益を上げられるよう、戦略的選択肢を模索している」と述べた。

創業者で最高経営責任者（CEO）のジョナ・ペレッティ氏は、その内容について次のように示唆している。「2026年は当社のブランド、バズフィードスタジオの知的財産、新しい人工知能（AI）アプリの価値を市場で証明することに注力する」

決算報告によると、2025年に計上した純損失は5730万ドル。同社は翌年の現金支払い義務を履行するための十分な資金がないと述べた。

バイラル動画やオンラインクイズで知られるバズフィードは、21年の新規株式公開（IPO）以降、衰退の道をたどっている。

2年後の23年には、ピュリツァー賞受賞歴のあるバズフィードニュースの閉鎖を発表。人員削減やコスト削減策も複数回実施しており、24年にはコンプレックス・ネットワークスを売却した。