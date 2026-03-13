毎日2回大さじ1杯のお酢で内臓脂肪が5％減少！お酢が持つ驚きのダイエット効果とは？【内臓脂肪の話】

大さじ1杯のお酢が内臓脂肪も体調不良も撃退する理由

バリエーションを楽しんで毎日摂取

お酢の主成分である酢酸には、脂肪の合成を抑制し、かつ脂肪の燃焼を促す作用があります。また、食後の血糖値上昇を抑制する、高血圧を防ぐ、疲労を回復するなどの効果もあります。

大手醸造メーカーの株式会社 Mizkan Holdingsの調査によると、肥満気味の人が毎日大さじ１杯（約１５㎖）のお酢を含む飲料（５００㎖）を朝晩2回に分けてとり続けたところ、12週間後には内臓脂肪の数値が平均で約５％下がったことがわかりました。同時に動脈硬化を進行させる血中中性脂肪も平均で１８.２％減少したことがわかりました。

お酢の健康効果を得るには、毎日大さじ１杯をとり続けるのがポイントです。そのまま飲むとのどや胃の粘膜を傷める可能性があるので、５～１０倍に薄めて飲むことも大切。少しずつ複数回に分けて飲んでもよいでしょう。

米酢やりんご酢、黒酢などお酢には様々な種類がありますが、好みのものでＯＫ。カルシウムが豊富な牛乳、抗酸化作用のあるトマトジュースなどに混ぜれば、栄養価が高いジュースが楽しめます。お酢大さじ１に対して、飲み物は１２０㎖が目安です。納豆など普段のおかずにちょっと足すのも効果的で、アサリやシジミなど貝のみそ汁に加えるとお酢によってカルシウムなどのミネラルが溶け出し吸収しやすくなります。また、キャベツや玉ねぎ、トマトなどの野菜をお酢に漬けて常備菜にすると便利です。

