ドル円理論価格 1ドル＝160.10円（前日比+0.93円） ドル円理論価格 1ドル＝160.10円（前日比+0.93円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝160.10円（前日比+0.93円）



割高ゾーン：160.69より上

現値：159.09

割安ゾーン：159.51より下



過去5営業日の理論価格

2026/03/12 159.17

2026/03/11 157.54

2026/03/10 156.09

2026/03/09 157.17

2026/03/06 157.26



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト