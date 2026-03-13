ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR常磐線の土浦駅と勝田駅間の上下線で運転見合わせ 再開見… 【速報】JR常磐線の土浦駅と勝田駅間の上下線で運転見合わせ 再開見込み立たず 【速報】JR常磐線の土浦駅と勝田駅間の上下線で運転見合わせ 再開見込み立たず 2026年3月13日 9時37分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、常磐線は、水戸市の内原駅での踏切事故のため、土浦と勝田の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 介護, イベント, 大阪, 介護タクシー, 上田, 伊東市, フローリング, デイサービス, 明治大学