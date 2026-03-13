ホンダ<7267.T>は大幅続落。１２日取引終了後、２６年３月期通期の利益見通しを下方修正すると発表。最終損益を６９００億円の赤字～４２００億円の赤字（前期８３５８億３７００万円の黒字）とし、従来予想の３０００億円の黒字から一転赤字に転落する見通しを示した。これを嫌気した売りが先行している。



北米で生産予定だった一部ＥＶモデルの上市・開発の中止などを決定し、これを含めた四輪電動化戦略の見直しに伴って損失が発生する見込みとなったため。８２００億～１兆１２００億円の営業費用と、１１００億～１５００億円の持ち分法による投資損失を織り込んだ。なお、配当については従来予想（年７０円）を据え置いた。



出所：MINKABU PRESS