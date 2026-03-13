13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比41.5％増の810億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同29.9％増の526億円となっている。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が新高値。グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ米国投資適格社債 <2554> 、ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> など8銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が8.95％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が7.35％高、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> が4.03％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.60％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が3.54％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.68％安、グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> は4.46％安、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> は3.33％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は3.26％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> は3.13％安と大幅に下落している。



日経平均株価が718円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金263億7500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金225億7700万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が73億7700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が41億600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億7400万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が18億5900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億1000万円の売買代金となっている。



