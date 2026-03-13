―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7777> ３ＤＭ 　　　　東Ｇ 　 -18.88 　　3/12　　　3Q　　　　黒転
<6696> トラースＯＰ 　東Ｇ 　 -11.40 　　3/12　本決算　　　　黒転
<2776> 新都ＨＤ 　　　東Ｓ 　 -11.33 　　3/12　本決算　　　 31.68
<1433> ベステラ 　　　東Ｐ 　 -10.14 　　3/12　本決算　　　 33.68
<4934> Ｐアンチエイ 　東Ｇ　　 -8.87 　　3/12　　上期　　　-30.31

<7095> マクビープラ 　東Ｐ　　 -8.09 　　3/12　　　3Q　　　-34.01
<6184> 鎌倉新書 　　　東Ｐ　　 -6.68 　　3/12　本決算　　　 45.06
<6309> 巴工業 　　　　東Ｐ　　 -6.04 　　3/12　　　1Q　　　 -6.54
<6778> アルチザ 　　　東Ｓ　　 -5.75 　　3/12　　上期　　　 22.34
<9692> シーイーシー 　東Ｐ　　 -4.89 　　3/12　本決算　　　　4.91

<3246> コーセーＲＥ 　東Ｓ　　 -4.42 　　3/12　本決算　　　-32.38
<3955> イムラ 　　　　東Ｓ　　 -4.22 　　3/12　本決算　　　-36.66
<9166> ＧＥＮＤＡ 　　東Ｇ　　 -3.42 　　3/12　本決算　　　　　－
<7378> アシロ 　　　　東Ｇ　　 -2.15 　　3/12　　　1Q　　　-30.27
<6535> アイモバイル 　東Ｐ　　 -1.71 　　3/12　　上期　　　-22.15

<6091> ウエスコＨＤ 　東Ｓ　　 -0.86 　　3/12　　上期　　　 -6.25
<4287> ジャストプラ 　東Ｓ　　 -0.60 　　3/12　本決算　　　 12.34
<7196> Ｃａｓａ 　　　東Ｓ　　 -0.41 　　3/12　本決算　　　846.67
<2198> アイケイケイ 　東Ｐ　　 -0.37 　　3/12　　　1Q　　　165.95
<2294> 柿安本店 　　　東Ｐ　　 -0.07 　　3/12　　　3Q　　　 -6.00

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース