決算マイナス・インパクト銘柄・寄付 … ＧＥＮＤＡ、３ＤＭ、マクビープラ (3月12日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<7777> ３ＤＭ 東Ｇ -18.88 3/12 3Q 黒転
<6696> トラースＯＰ 東Ｇ -11.40 3/12 本決算 黒転
<2776> 新都ＨＤ 東Ｓ -11.33 3/12 本決算 31.68
<1433> ベステラ 東Ｐ -10.14 3/12 本決算 33.68
<4934> Ｐアンチエイ 東Ｇ -8.87 3/12 上期 -30.31
<7095> マクビープラ 東Ｐ -8.09 3/12 3Q -34.01
<6184> 鎌倉新書 東Ｐ -6.68 3/12 本決算 45.06
<6309> 巴工業 東Ｐ -6.04 3/12 1Q -6.54
<6778> アルチザ 東Ｓ -5.75 3/12 上期 22.34
<9692> シーイーシー 東Ｐ -4.89 3/12 本決算 4.91
<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ -4.42 3/12 本決算 -32.38
<3955> イムラ 東Ｓ -4.22 3/12 本決算 -36.66
<9166> ＧＥＮＤＡ 東Ｇ -3.42 3/12 本決算 －
<7378> アシロ 東Ｇ -2.15 3/12 1Q -30.27
<6535> アイモバイル 東Ｐ -1.71 3/12 上期 -22.15
<6091> ウエスコＨＤ 東Ｓ -0.86 3/12 上期 -6.25
<4287> ジャストプラ 東Ｓ -0.60 3/12 本決算 12.34
<7196> Ｃａｓａ 東Ｓ -0.41 3/12 本決算 846.67
<2198> アイケイケイ 東Ｐ -0.37 3/12 1Q 165.95
<2294> 柿安本店 東Ｐ -0.07 3/12 3Q -6.00
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
