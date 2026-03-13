―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　タイミー <215A>
　26年4月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比49.6％増の20.8億円に拡大した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6387> サムコ 　　　　東Ｐ 　 +10.97 　　3/12　　上期　　　　6.13
<7640> トップカルチ 　東Ｓ　　 +7.50 　　3/12　　　1Q　　　　黒転
<215A> タイミー 　　　東Ｇ　　 +5.60 　　3/12　　　1Q　　　 49.57
<5572> リッジアイ 　　東Ｇ　　 +2.48 　　3/12　　上期　　　-16.83
<6898> トミタ電機 　　東Ｓ　　 +1.72 　　3/12　本決算　　　　黒転

<5134> ＰＯＰＥＲ 　　東Ｇ　　 +1.22 　　3/12　　　1Q　　　-41.94
<3361> トーエル 　　　東Ｓ　　 +0.76 　　3/12　　　3Q　　　 -5.76
<1844> 大盛工業 　　　東Ｓ　　 +0.62 　　3/12　　上期　　　 -3.86
<8142> トーホー 　　　東Ｐ　　 +0.31 　　3/12　本決算　　　　4.69

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース