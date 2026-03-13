

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.3 タイミー <215A>

26年4月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期非連結比49.6％増の20.8億円に拡大した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6387> サムコ 東Ｐ +10.97 3/12 上期 6.13

<7640> トップカルチ 東Ｓ +7.50 3/12 1Q 黒転

<215A> タイミー 東Ｇ +5.60 3/12 1Q 49.57

<5572> リッジアイ 東Ｇ +2.48 3/12 上期 -16.83

<6898> トミタ電機 東Ｓ +1.72 3/12 本決算 黒転



<5134> ＰＯＰＥＲ 東Ｇ +1.22 3/12 1Q -41.94

<3361> トーエル 東Ｓ +0.76 3/12 3Q -5.76

<1844> 大盛工業 東Ｓ +0.62 3/12 上期 -3.86

<8142> トーホー 東Ｐ +0.31 3/12 本決算 4.69



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

