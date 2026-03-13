◇米男子ゴルフツアー プレーヤーズ選手権第1日（2026年3月12日 フロリダ州 TPCソーグラス・スタジアムC＝7352ヤード、パー72）

「第5のメジャー」が開幕し、第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。

松山英樹（34＝LEXUS）は3バーディー、1ボギーの2アンダー70で回り、17位で発進した。首位とは3打差。

久常涼（23＝SBSホールディングス）は4バーディー、3ボギーの1アンダー71で30位。金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は1バーディー、2ボギーの1オーバー73で52位。

世界ランク1位のスコッティー・シェフラー（29＝米国）はイーブンパー72で40位。前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）は2オーバー74で69位だった。

67をマークしたマーベリック・マクニーリー（30＝米国）、リー・ホッジス（30＝米国）、ヨーゼフ・ストラカ（32＝オーストリア）、サヒス・ティーガラ（28＝米国）、1ホールを残すオースティン・スマザーマン（31＝米国）が5アンダーでトップに並んだ。