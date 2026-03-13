１３日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）で長嶋一茂が司会の羽鳥アナウンサーとコメンテーターの玉川徹氏にいじられる場面があった。

番組では第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝での日本の対戦相手がベネズエラに決まったことを報じた。また過去５回の開催で日本が３回優勝していることを紹介。

これに一茂は「カーリングとかは急造チームじゃダメだけど、野球って個人がバラバラなことをやっていても野球の試合自体は成立する」と発言。「監督のサインをちゃんと見ているし、例えば過去の先輩方で仲は悪いけど見事な連携プレーを成立させたりとか。つまりコミュニケーションがとれていなくてもできるんだけど、今の選手たちは決起集会をやったりとかの話も聞いている」と続けた。

すると羽鳥アナは「この後、決起集会の話にいくという。やればできるじゃないですか！」と番組の流れを紹介。これに玉川氏も「そう！なんか進歩していませんか？なんかどこか行って帰ってきたような感じに見えるけど」と同調し集中砲火を浴びせた。

一茂は６日の放送を“お休み”。まだ赤くほてりが残る日焼けした顔がアップで映し出され、苦笑いになっていた。