英国遠征を控える森保ジャパンは28日にスコットランド代表、31日にイングランド代表と対戦する。12日に「遠征メンバーは19日発表」とアナウンスされたが、注目はリハビリ中のMF久保建英（24=レアル・ソシエダ）のメンバー入りはあるか、である。

【もっと読む】森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸にJリーグGKが鼻息荒げるワケ

久保は1月18日のバルセロナ戦で左太もも裏の肉離れで戦線離脱。チームの全体練習に合流したのが2月26日。当初は「3月4日のスペイン国王杯準決勝で実戦投入される」と地元メディアで報じられたが、戦列復帰は4月上旬に先送りになったともっぱらである。

「久保サイドは、北中米W杯一次リーグ初戦のオランダ戦（6月15日）から＜逆算＞して復帰のシナリオを策定し、まだ本調子ではないので英国遠征メンバーには＜辞退＞の形で入らないことになっている。ただし代表チームには帯同。練習やミーティングに参加。コンビネーションのすり合わせなどをやる予定です」（サッカー関係者）

日本代表は現在、故障者が続出して野戦病院状態となっている。昨年8月にDF町田浩樹（28）、同12月にMF南野拓実（31）が左膝前十字靭帯断裂の大ケガを負った。今年2月にはDF伊藤洋輝（26）が右太もも裏の肉離れでリタイア。背中痛のDF板倉滉（29）は実戦復帰のメドが立たず、2月1日に「484日ぶりに実戦復帰」となったDF冨安健洋（27）は、出場3試合すべて後半半ば過ぎからの途中出場限定。完調には程遠い状態である。

「森保Jのケガ人はDF陣に多く、故障が癒えたと判断して実戦投入された直後に再発という例が目立つ。久保側も＜再発しやすい太もも裏の肉離れなので復帰のタイミングは慎重に慎重を期したい＞と考えており、4月5日のレバンテ戦と同12日のアラベス戦に途中出場して試合勘を取り戻した後、22日の国王杯決勝のAマドリード戦で久保自身、初タイトルを目指してフル稼働。それ以降は5月24日のリーグ最終節まで＜調整重視＞でプレー。W杯本番を迎えたいと考えている」とは前出関係者。

この＜逆算リハビリ＞は、思惑通りにうまくいくか――。

◇ ◇ ◇

ところで森保Jの「GK枠3人」の人選に大変動が起きている。鈴木彩艶は確定だとしても、第3GKはこれまでにない選考基準が適用され、代表実績やDFとの連携力も度外視されているという。いったいどういうことか。今、何が起きているのか。

●関連記事 森保ジャパンの人選に大変動！「代表歴無関係」の新機軸 では、それらについて詳しく報じている。