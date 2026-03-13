米価は徐々に下落しているが、いまだ割高だ。農水省の発表（6日）では、今月1日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格（税込み）は、4073円だった。3週連続の値下がりだが、依然として4000円台の高値を付けている。

コメ業界では、長引く米価高騰への懸念が一層強まっている。JA全中の新会長に6日付で就任した神農佳人氏はNHKのインタビュー（11日公開）で、現在の米価に対し「あまりに高値の水準だと消費者にとって『お米はもう買えない』という状況になり、コメ離れが大変憂慮される」と危機感をあらわにした。

一方で神農氏は、生産者側としては持続的にコメを作れるよう生産コストを適切に反映した価格水準が望ましいため、消費者と生産者が適正だと考える価格には隔たりがあり、両立は難しいとの認識も示した。

コメは長年価格転嫁が進まず、最近は物価高で燃料代や肥料代など営農コストも上昇している。消費者にとっては、かつての5キロ2000円程度の価格がありがたいが、生産者からすればあまりにも苦しい。

コメ適正価格をめぐっては、こんな動きも。生産者や卸売業者などで組織する「米穀機構」は6日、コメの生産から集荷、卸、小売りまでにかかる現在の標準的なコストを試算したところ、精米5キロあたり2811円（税込み）になったと発表した。ただ、これは物流費や肥料・農薬代などのコストを積み上げたもので、利益は含んでいない。流通などの各段階でどの程度の利益を加え、どのくらいの店頭価格に落ち着かせればいいのか、業界では議論が交わされている。

例えば、コメ卸売りの最大手「神明ホールディングス」の藤尾益雄社長は昨年9月に日経新聞の取材に応じ、「5キロ3500円にすべき」と話した。この程度なら農家が適正な利益を確保でき、「消費者の理解も得られコメ卸やスーパーも利益が出る」という。

しかし、この“適正価格”は、本当に消費者に受け入れられるのか。

■外国産や小麦製品の方が割安

「『令和のコメ騒動』がきっかけで生産者の窮状が報じられ、たしかに価格転嫁への消費者の理解はある程度広まりました。しかし、物価高で家計が厳しくなる中、やはり3500円でも高いと思う人は一定数いる。より割安な外国産米や小麦製品に消費が移る流れは、しばらく止まらないでしょう」（農水省担当記者）

“新価格”の落としどころは、簡単には見つからなさそうだ。

◇ ◇ ◇

