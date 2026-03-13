【経済ニュースの核心】

“令和のオイルショック”で日本の損失は年間20兆円超 イランがホルムズ海峡に機雷敷設で原油再高騰必至

上場企業の今期純利益は、前期比3.9％増の54兆3041億円と予想され、過去最高益が見込まれている。株主還元策の自社株買いや増配を行う企業も多く、株式需給は好転した。

日経平均株価はここへきて乱高下だが、2022年末の2万6094円が26年2月26日には5万9332円と大台替わりにあと一歩に迫った。イラン戦争の影響はあろうが、3月期末に向け配当など株主権利取り相場も本格化する。

2014年に始まったNISA（少額投資非課税制度）の口座数は14年1月約492万、18年末に約1254万、23年末に2125万。投資枠拡大の新NISA開始の24年末に約2559万と激増し、25年末は約2825万である。

政府の「資産所得倍増プラン」で目指す口座数は27年末までに3400万口座である。富裕層は1人で親きょうだいから未成年の子供、孫にまで口座を開設するから、1人1口座から類推したNISA投資家は1000万人未満と思われるが、株価上昇に伴う「あぶく銭」は容易に使われ、消費者心理にプラスだろう。

他方、消費喚起に熱心な小売業。節分の恵方巻き商戦、バレンタインセール、2月22日「猫の日」に合わせ猫好きを狙った猫商戦、ひな祭り、ホワイトデー、新学期・新社会人のキャンペーン商戦と需要喚起に切れ目はない。

■春闘のベースアップも注目

ここへきてイラン戦争の影響で原油価格は急騰。これを受け、週初に日経平均株価は暴落した。こうなると、27年3月期の企業業績見通しは困難だが、大企業と連合の春闘は、大幅賃上げで妥結しよう。仮に、オイルショックが起きて業績が悪化しても、夏季・冬季の賞与カット、希望退職募集などで乗り切れるからだ。

週初に公表された内閣府の景気ウオッチャー調査（2月分）の現状判断DI（季節調整値）は、前月差1.3ポイント上昇の48.9。先行き判断DI（同）は、前月差0.1ポイント低下の50.0となった。50は景気判断の分岐点だが、内閣府は、「景気は、持ち直している。先行きについては、価格上昇の影響等を懸念しつつも、持ち直しが続くとみられる」とした。

だが、急変した中東情勢は、この調査に反映されていない。3月分の同調査の悪化は確実か。

株価指数は景気に先行といわれるが、国際感覚に乏しい平和な島国・日本。ベースアップに期待する消費者心理に注目したい。今後の景気に影響するからだ。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）