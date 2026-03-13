関東地方は、今日13日は冷たい北風が強めに吹いて、気温があまり上がりません。夜は南部でにわか雨の可能性があります。明日14日と15日は晴れて、暖かな日差しに春を実感できるでしょう。

日中の気温は10℃くらい 防寒を万全に

今日13日(金)は、雲の間から日の差すこともありますが、北よりの風がときおり強めに吹きます。

気温は10℃くらいに留まる所が多いでしょう。風の冷たさが加わって、体感温度はさらに低くなります。

冬のコートやマフラーなどを使って、防寒を心掛けてください。

夜になると、関東南部の所々でにわか雨がありますので、雨具を持っておくと安心です。

週間 土日は春らしい陽気 その先も暖かい空気が優勢

明日14日(土)と15日(日)は、おおむね晴れるでしょう。日中の気温は15℃前後まで上がる予想です。寒さが和らぎ、日差しの温もりに春を感じられるでしょう。



16日(月)から18日(水)にかけても多くの所で晴れそうです。19日(木)は、昼頃まで広く晴れて、南よりの風が強まるでしょう。夜は前線の影響で雲に覆われ、横浜をはじめ沿岸部で雨が降りそうです。前線の位置や湿った空気の入り方によっては、雨の範囲がさらに広がって、20日(金)も雨の降る可能性があります。

気温は平年並みか高く、これまでのような強い寒の戻りはないでしょう。桜のつぼみの生長が進みそうです。

ただ、この先も花粉が飛びやすく、広い範囲で大量飛散が続くでしょう。花粉症の方は、対策を万全にしてお過ごしください。