イラン戦争が始まった直後、ホワイトハウスでトランプ大統領を囲む祈祷が行われた。約20人のキリスト教指導者が大統領に手を置いて祈る姿が拡散され、「まるでカルト宗教のようだ」という声も上がった。実は、この祈祷はアメリカでも異例の「政治演出」だった。

イラン攻撃の違和感を読み解くカギ…裏には米シンクタンクが描いた「プロジェクト2025」が

多民族国家アメリカには制度上の国家宗教は存在しない。戦時には歴代大統領が祈りを呼びかけたが、幅広い宗教に開かれた表現が取られた。ところが今回の参加者は、キリスト教でもほぼ福音派に限られていた。福音派は米国人口の約2割強だが、絶大な影響力を持つ宗教勢力である。

■主導するのは信仰局最高顧問

聖職者が一斉に手を置くのは福音派の一般的な祈祷形式だ。しかし「大統領を選ばれた指導者として聖別する儀式」のようにも映り、「権力の神聖化ではないか」との批判も広がった。これを主導したのが福音派の牧師で、第2次トランプ政権で新設されたホワイトハウス信仰局の上級顧問、ポーラ・ホワイトだ。

トランプ政権の設計図の中核であり象徴

信仰局は全宗教を対象に「宗教の自由」を掲げるが、福音派の存在感が極めて強い。そのため、キリスト教保守が国家判断に宗教的な正当性を与えているとの批判もある。

またこの少し前には、一部の米軍指揮官が聖書を引用し「この戦争は神の計画の一部」「大統領はキリストに選ばれた」などと発言したとの苦情が出た。宗教的中立が原則の軍内で、指揮系統への宗教介入として問題になっている。戦争に宗教が持ち込まれると、相手は「神に反する敵」とみなされやすくなり、軍事判断が道徳的に絶対化される危うさがある。

こうした空気は偶然ではない。トランプ政権の設計図「プロジェクト2025」は、宗教表現の自由を強調しながら、キリスト教が最も強く見える構造を後押ししている。その中核であり象徴がポーラ・ホワイトだ。

彼女は旧統一教会系団体UPFのイベントに参加し、韓鶴子総裁を称賛したことでも知られる。トランプ氏自身もUPF関連イベントでビデオメッセージを送ったことがある。

アメリカではもともと保守政治と宗教の距離が近いため、日本ほど政治問題にはなりにくい。それどころか旧統一教会にとっては、宗教右派の制度化が進むアメリカは、今後さらに重要な政治空間になるという指摘もある。