開局で倍満の親被りも、そこから見事に巻き返した。3月12日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が出場、乱打戦を制し、個人8勝目をあげた。

【映像】亜樹、開局で倍満親被りも…そこから見事な逆転劇

熾烈なボーダー争いを繰り広げる渋谷ABEMASからは白鳥翔（連盟）、赤坂ドリブンズからは園田賢（最高位戦）が出場した。そんな当試合は二階堂、白鳥、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、園田の並びでスタート。東1局、白鳥がいきなり倍満・16000点をアガり、ロケットスタートを切る。

東2局、二階堂が4索・7索待ちの先制リーチで仕掛けると、園田はダマテンで構える。しかし園田が4索を掴み、裏ドラが2枚乗り8000点を放銃、ボーダーを争う園田が大きく出遅れる。東3局1本場、白鳥が先制リーチで仕掛けるも、二階堂も追いつき、そのまま跳満を成就。二階堂は12000点（＋300点、供託1000点）と再び大きな加点に成功する。

南1局、園田が意地を見せ12000点の加点に成功すると、南3局5本場、阿久津が先制リーチで仕掛ける中、トップ目の二階堂も追いつき、3万をツモって2700点（＋1500点、供託5000点）を加点、終盤で頭ひとつ抜き出た。

迎えたオーラス、2番手の白鳥はツモか二階堂からの直撃で逆転トップという手を整える中、そこから全員のめくり合いがぼっ発。最後は二階堂がツモって、試合を決めた。1試合目の多井隆晴（RMU）に続き、同日連勝を狙った白鳥は2着、1試合目に3着だった渡辺太（最高位戦）と同様、園田も3着となり、ドリブンズはマイナスポイントでこの日を終えるという厳しい結果となった。

一方、個人連勝となった二階堂は対局を終えて「何か疲れました」と笑顔で一言。1戦目に出場した永井孝典（最高位戦）のラスを帳消しにした格好だが、「今まで自分がダメだったときに永井さんにリカバリーしてもらっていたので、永井さんの4着を受けてリカバリーできたのは良かったと思います」と語った。

なんとしてでも6位以内に入るというボーダー争いに注目が集まっているが、EX風林火山とKONAMI麻雀格闘倶楽部のレギュラーシーズンの首位争いの行方も気になるところだ。選手兼監督の二階堂はそんな現状に対し「最後、KONAMIとの直対が6回続くので、決まるのはどうしたってそこになると思います。なので（今日は）少しでもポイントが上積みできたらと思っていました」と語った。

最後に二階堂は「レギュラーシーズンはもうちょっとで終わっちゃうんですけど、最後までみんなで1位で駆け抜けられるように、頑張りたいと思います」と呼びかけた。泣いても笑っても今期のレギュラーシーズンは3月27日に終わる。そのときにどういった結果が待っているのかーー。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）4万9200点/＋69.2

2着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）2万8700点/＋8.7

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1万7100点/▲22.9

4着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）5000点/▲55.0

【3月12日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋838.7（112/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋758.3（112/120）

3位 BEAST X ＋563.4（114/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋11.7（112/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲84.7（112/120）

6位 TEAM雷電 ▲94.5（112/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲147.2（114/120）

8位 EARTH JETS ▲581.3（114/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲613.9（114/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲679.6（112/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）