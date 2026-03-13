第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（27＝ドジャース）が準々決勝に先発した後、ドジャースのキャンプに合流すると12日（日本時間13日）、複数の米メディアが伝えた。ドジャースのロバーツ監督が「山本はベネズエラ戦に先発した後、ドジャースに戻る」と話したという。

その後、米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のドジャース担当ファビアン・アルダヤ記者が自身のX（旧ツイッター）で「ドジャースからのアップデート」とした上で「山本由伸は実際、大会のの残り期間、侍ジャパンに残ることになる」と情報の修正があったことを伝えた。

C組を1位突破した日本の14日（同15日午前10時開始）の準々決勝の相手はD組2位のベネズエラで、WBCでは初対戦となる。この日、準々決勝が行われるローンデポ・パークで行われ、井端監督はベネズエラ戦の先発は山本に託すことを明言。「いけるところまでいってほしいですけど、先のことは考えず一回一回、一人一人投げてくれれば」と話した。

また、全体練習に参加した山本は「落とせない試合になっていってくるので、よりチーム一丸となって、日本の良さが出せたらなと思ってます」と気を引き締めていた。

山本は6日の1次ラウンド初戦の台湾戦（東京ドーム）に先発し、3回途中まで53球を投げ、無安打無失点だった。