¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î´Ø·¸¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Î°ìÀá¡É¡£À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÁÀ¤¤
¡¡¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÉ×¤Çºî²È¤Î¾®ÀôÈ¬±À¤µ¤ó¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¡£1·î¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¾¾Ìî²È¤Ï¡ÈÀî¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤òÃ¦¤·¤¿¡£À¸³è´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢²èÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£¡È¸åÈ¾Àï¡É¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤ÎÀ©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¶¶ÄÞÔ¢¿Ã»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© ¾¾¹¾¤È·§ËÜ¡¢±é½Ð¤ÇÊÑ¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ï
¡¡1·î¤«¤é¤Ï²èÌÌ¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¶¶ÄÞ»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ¹²°¤è¤ê¤â10ÇÜ¶á¤¤¹¤µ¤Î²È¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢µï½»´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¡¦Åö¤¿¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¥È¥¤¿¤Á¤Î´Ä¶¤ä¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÉ½¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾¹¾ÊÔ¤Ç¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¤òÂ¿¤¯¤¿¤¯¤Ê¤É¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·§ËÜÊÔ¤Ç¤â¸«¤»Êý¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾¾¹¾¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ø¥Ö¥ó¤ä¥È¥¤«¤é¸«¤¿¾¾¹¾¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡ØÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤¬¸«¤¨¤ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡È¸Å¤ÎÉ¤ÆüËÜ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õµ¤´¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢·§ËÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¸ÁÛ¤«¤é¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³Ð¤á¡¢ÆüËÜ¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¶áÂåÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¾¯¡¹¹Å¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ¥È¥¤¿¤Á¤Î°áÁõ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÄ¹²°À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÀö¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¤·¤ÆÔ¼¤Ã¤Ý¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¹²°À¸³è¤òÃ¦¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²Ã¹©¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿1¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃåÊª¤òÃå¤»¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë2¿Í¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
¡¡¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÌîÄÅ¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ê¤É¡¢¥È¥¤Î¼þÊÕ¿ÍÊª¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¡È2¿Í¤ÎÆë¤ì½é¤á¡É¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡È¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë2¿Í¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï2¿Í¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢ÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÃç¤ò¿¼¤á¤ë2¿Í¡É¤È¡È¼Ò²ñ¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë2¿Í¡É¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤¯¤È¡¢¡Èº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡¢¡Ø2¿Í¤Î¿´¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¾å¤Ç¤ÏÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ë¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤¬Åö»þ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤º¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â1¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡Ø¼Ò²ñ¤¬¤É¤¦2¿Í¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤òÉÁ¤¯¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥µ¥ï¤ä¤Ê¤ß¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¡¡¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤¬Ãç¤ò¿¼¤á¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜºî¤òÀ©ºî¤¹¤ëºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ø¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀ©ºî¿Ø¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
