米男子ツアー第1Rは日没順延 松山英樹が暫定17位、久常涼が暫定30位、金谷拓実が暫定52位
＜ザ・プレーヤーズ選手権 初日◇12日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞米国男子ツアーシグネチャーイベントの第1ラウンドは日没順延となった。
【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある
日本勢は3人が出場している。大会初制覇を狙う松山英樹は、3バーディ・1ボギーの「70」をマークし、2アンダー・暫定17位タイ。久常涼は「71」で回り、1アンダー・暫定30位タイ。大会初出場の金谷拓実は「73」で1オーバー・暫定52位タイでホールアウトしている。2023年、24年の大会で2勝を挙げている世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は「72」で回り、イーブンパー・暫定40位タイ。昨年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）は「74」とし、2オーバー・暫定69位タイにいる。マーベリック・マクニーリー、リー・ホッジス、サヒス・ティーガラ、オースティン・スマザーマン（いずれも米国）、セップ・ストレイカ（オーストリア）が5アンダー・首位に並んでいる。4アンダー・2位にジャスティン・トーマス、ラッセル・ヘンリー、テイラー・ムーア、キャメロン・ヤング（いずれも米国）が続いている。賞金総額は、米ツアー最高額となる2500万ドル（約39億4032万円）で、優勝者には450万ドル（約7億925万円）が贈られる。
