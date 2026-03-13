意外と知らない低炭水化物ダイエットのリスクとは？【体脂肪の話】

低炭水化物ダイエットは本当にいいの？

炭水化物の摂り過ぎは確かに問題゙

内臓脂肪を減らす、あるいはつきにくくする方法として、炭水化物を制限する「低炭水化物ダイエット」が話題になりました。ごはんやパンなどの主食は避け、その代わりにたんぱく質と脂質をたっぷり摂る、という食事法です。

痩せるためだけでなく、普段から続ける健康法としても注目されました。そこまで厳密でなくても、ごはんを減らすとか麺類をハーフサイズにするなど実践している人も多いかと思います。実際、炭水化物を控えるダイエットが効果的であることは世界中の医学誌で発表されていますし、炭水化物を摂り過ぎないようにするのは大事です。

ただ、炭水化物は生きていくのに欠かせないエネルギーであり、炭水化物を極端に減らすと体が危機を感じて、エネルギーを体脂肪として溜め込みやすくなってしまいます。

また、炭水化物を控えると肉類などのたんぱく質を増やすことになりますが、肉類を多く摂る欧米型の食事は大腸がんのリスクが高いことが知られています。結局、炭水化物の摂り過ぎも肉類の摂り過ぎもリスクがあるわけです。

それでも、現代はラーメン+チャーハン+餃子のように炭水化物の過剰な食事が溢れていますので、簡単に炭水化物を摂り過ぎてしまいます。「炭水化物を制限する」くらいの気持ちがちょうどいいのかもしれません。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆