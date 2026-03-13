「材料」すべてに株価が反応するわけではない！投資家やトレーダーが注目するべき材料の「10 パターン」とは？【図解 株式投資の話】

注目すべき材料

株価が上がりやすい材料の10パターン【図解 株式投資の話】

材料はほぼ毎日のように出ます。

それらすべてに株価が反応するわけではありません。ほとんど反応しない材料もあります。反応しない材料には注目する必要がありません。

投資家やトレーダーが注目するべきは、株価が大きく反応する材料です。とくに、株価が大きく上がりそうな材料は注目したいところです。

どのような材料で株価が上がるかは、材料について研究したり、経験を積んでいくとわかるようになります。

株価が上がりやすい材料のパターン

私は材料を複数のパターンに分類しています。株価が上がりやすいのは以下の10パターンです。

①「国策」に絡んだ材料

②「社会・環境の変化」に関連した材料

③「経済の変化」に関連した材料

④「投資家の注目度が高いテーマ」に関連した材料

⑤企業が大きく変わるキッカケになりそうな材料

⑥大手企業との業務提携の材料

⑦大型案件の受注の材料

⑧決算絡みの材料

⑨株主優待制度の材料

⑩仕手に絡んだ材料（思惑）

それぞれのパターンについては、下図を参考にしてください。

「材料によって株価がどのくらい上がりそうか」ということがわかってくると、株で儲けやすくなります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』