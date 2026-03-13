「材料」すべてに株価が反応するわけではない！投資家やトレーダーが注目するべき材料の「10 パターン」とは？【図解 株式投資の話】
株価が上がりやすい材料の10パターン【図解 株式投資の話】
注目すべき材料
材料はほぼ毎日のように出ます。
それらすべてに株価が反応するわけではありません。ほとんど反応しない材料もあります。反応しない材料には注目する必要がありません。
投資家やトレーダーが注目するべきは、株価が大きく反応する材料です。とくに、株価が大きく上がりそうな材料は注目したいところです。
どのような材料で株価が上がるかは、材料について研究したり、経験を積んでいくとわかるようになります。
株価が上がりやすい材料のパターン
私は材料を複数のパターンに分類しています。株価が上がりやすいのは以下の10パターンです。
①「国策」に絡んだ材料
②「社会・環境の変化」に関連した材料
③「経済の変化」に関連した材料
④「投資家の注目度が高いテーマ」に関連した材料
⑤企業が大きく変わるキッカケになりそうな材料
⑥大手企業との業務提携の材料
⑦大型案件の受注の材料
⑧決算絡みの材料
⑨株主優待制度の材料
⑩仕手に絡んだ材料（思惑）
それぞれのパターンについては、下図を参考にしてください。
「材料によって株価がどのくらい上がりそうか」ということがわかってくると、株で儲けやすくなります。
出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』