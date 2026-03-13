菩薩は56億年後の未来に現れる!? スフィンクスやモナリザと並ぶ三大微笑「弥勒菩薩半跏思惟像」【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

優雅な仕草とポーズ、謎めいた微笑みの仏像！

アルカイックスマイルに籠めた慈悲 ── 弥勒菩薩半跏思惟像

「弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしいぞう)」といえば、たいていの人は、右手の指先を頬に添え、片足を膝に乗せて思いにふける京都市太秦の広隆寺霊宝殿に安置された仏像を思い浮かべるだろう。国際的に名を知られた超ド級のお宝的存在であるから仕方がない。しかし、同じポーズをした、同じ名前の半跏像は、日本、韓国、中国ウイグル地区に全部で30体を数えるほど、多数のお仲間がいる。

若干の違いはあるものの、いずれも指先を頬に添え、片足を膝に乗せて思いに耽るポーズをとっている。「人々の悩みをいかに救済するか」を静かに思索する様子を表わしていると説明されるが、実はこれ、釈迦が修行時代、悩みに悩み、思索に耽っていたときのポーズだという。謎の微笑は古典的微笑「アルカイックスマイル」と訳されて膾炙しているが、筆者の思うところ、どうにもならない現実に諦め半分、苦笑しているのでは？

何せ発祥地である高句麗、百済、新羅が対立抗争する朝鮮半島の三国時代の現実を反映しているのかもしれないからだ。

それはともあれ、中宮寺の「弥勒菩薩半跏思惟像※」（国宝）には由緒がない。仏像の造立年月はもとより、その経緯を伝える記録もなく、謎のままである。わかっているのは聖徳太子が母親、穴穂部間人（560～622年）のために建立した尼寺の本尊であるということ。であれば半跏思惟像は、母親のやさしさ、どんなときでも見守ってくれている母親の限りない愛情を慕う子の思いを表わしたのだろうか。

幸せや救いを求める人々に微笑みを返し、心の安らぎやわずかなりとも希望を持てる心を養ってくれているとすればありがたい。

※お洒落な半跏思惟像＝よく見ると胸部と手首に釘穴がある。首回りや手首廻りにネックレスやブレスレットを纏っていた？両耳にも宝冠を乗せていた跡がある？

弥勒菩薩半跏思惟像

中宮寺 弥勒菩薩半跏思惟像

昭和26年（1951年）に国宝指定/奈良県斑鳩町中宮寺所蔵

中宮寺は聖徳太子と母・穴穂部間人皇女所ゆかり縁の尼寺。本寺は半跏思惟像のほかに国宝「天寿国繍帳」を所蔵。飛鳥時代7世紀半ばの造像と推定されている弥勒菩薩半跏思惟像の評価は高い。飛鳥時代の最高傑作で、日本の美術史に輝く仏像という。両足を組む結跏趺坐と異なり、右足を左足の膝上に置き右手中指（中指は釈迦如来の意味）を軽く右頬に当てる姿勢は、深い思索、慈悲と知性を表す。両腕にも意味があり、右手は「仏」の謂、左手は「人」を表現し、未来の世で衆生を救う方法を思案しているとされる。像高（座高）87.0cm。

にゃん太：弥勒菩薩半跏思惟像って、なんかやさしく微笑んでいて、すっごく好きになる顔だな。

わん爺：そうだのう。素晴らしい微笑みだ。ほれ、この微笑も「アルカイックスマイル」で、世界三大微笑みといわれておるな。

にゃん太：三大微笑み？ ヘェ～。じゃあ、ほかの２つは？

わん爺：うむ、エジプト・ギザの「スフインクス」、レオナルド・ダ・ヴィンチの描いた「モナリザ」だそうだ。まぁ、そうじゃない、モナリザはいいとして、「サモトラケのニケ」「ガンダーラの仏像」を選ぶ向きもあるがの。

にゃん太：点数じゃないから、選ぶのはむずかしいね。でも、半跏思惟像ってなんで微笑んでるの？

わん爺：あの笑顔は人々を救うにはどうしたらいいかとか、真理とは何かとかを思案しているんだな。弥勒菩薩とは悟り前の釈迦の姿というぞ。菩薩は浄土の兜率天で仏となるための修行に励み、釈迦入滅後の56億7000万年後の未来に仏として現れる。つまり、人々を救済すると未来仏というわけだ。だけどのう、56億年なんて、地球誕生46億年よりも長いぞ。すご～い話だな。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭