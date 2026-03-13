社風全体がよい方向にまとまるため、部下に対して指導的立場にある者の使命とは？【論語】

社風全体がよい方向にまとまるため、部下に対して指導的立場にある者の使命

子（し）曰（いわ）く、其（そ）の身（み）正（ただ）しければ、令（れい）せずとも行（おこ）なわる。其（そ）の身（み）正（ただ）しからざれば、令（れい）すと雖（いえど）も従（したが）われず。

先生がいわれた。指導的立場に立つ者が、自分自身が正しい行いをしていれば、命令などしなくても下の者はついてくるものだ。だがもしも、上の者が正しい行いをしていなければ、命令しても下の者はついてくることはない。

孔子の考え方に、指導的立場にあるものはその自らの徳によって、下の者を惹きつけ指導していくというものがあります。上に立つ者は、厳しく自身を律さなければいけないということです。企業などで上司が、部下に対してああせい、こうせいと、たくさんの命令をしたところで上司自身が模範となるような行動を率先して行うのでなければ、聞く者などいないのは当然のことです。多くのことを語らずとも、上の者が実践していれば、下の者はそれをみならって、社風全体がよい方向にまとまるということです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 論語』

監修：山口謠司 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1963年長崎県生まれ。博士(中国学)。大東文化大学文学部大学院、フランス国立高等研究院人文科学研究所大学院に学ぶ。ケンブリッジ大学東洋学部共同研究員などを経て、現大東文化大 学文学部中国学科准教授。 主な著書に『語彙力がないまま社会人になってしまった人へ』(ワニブックス)、『日本語を作った男 上田万年とその時代』(第29回和辻哲郎文化賞を受賞。集英社インターナショナル)、『日本語の奇跡〈アイウエオ〉と〈いろは〉の発明』『ん─日本語最後の謎に挑む─』『名前の暗号』(新潮社)、『てんてん 日本語究極の謎に迫る』(角川書店)、『日本語にとってカタカナとは何か』(河出書房新社)、『大人の漢字教室』『にほんご歳時記』(PHP 研究所)、『漢字はすごい』(講談社)、『語彙力のヘソ』(徳間書店刊)、『おとなのための 1 分読書』(自由国民社)など著書多数。