サムコに物色人気集中、ＡＩデータセンター関連需要取り込み業績成長シナリオに乗る

サムコ<6387.T>に物色人気集中、寄り付き商いが成立せず気配値で株価水準を切り上げる展開となった。研究開発型の製造装置メーカーで、化合物半導体（次世代パワー半導体）にフォーカスしたオプトエレクトロニクス分野に強みを有するほか、高周波デバイス分野でも実績が高く、ニッチトップ企業としての存在感を高めている。



１２日取引終了後に発表した２６年７月期上期（２５年８月～２６年１月）決算は売上高が前年同期比１１％増の４５億８７００万円、営業利益が同４％増の１０億２８００万円と堅調だった。受注高の増勢が顕著で、ＡＩデータセンター関連の旺盛な投資需要が同社の商機拡大につながっている。特に化合物半導体分野では光デバイス用途の需要が旺盛であり、同社の中期成長シナリオを後押ししている。決算発表を契機に同社の今後の成長期待が買いを呼び込む格好となった。



出所：MINKABU PRESS